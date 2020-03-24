Неделя будет роковой: главный врач США сделал жуткое заявление по коронавирусу

Главный хирург США Джером Адамс рассказал, что ситуация с коронавирусом в Соединенных Штатах на этой неделе заметно ухудшится.

Об этом он заявил в эфире программы Today телеканала NBC News.

"Я хочу, чтобы Америка осознала, что на этой неделе все станет плохо", - подчеркнул Адамс.

Главный врач США также отметил, что большое количество жителей США не обращают внимания на рекомендации властей самоизолироваться. Граждане по прежнему ведут привычный образ жизни и не избегают скоплений людей. Они выходят на пляжи Калифорнии и посещают Национальный торговый центр. Это может грозить резким скачком в количестве инфицированных коронавирусом.

"Тестируйтесь или не тестируйтесь, но нам нужно, чтобы вы понимали, что вы можете распространять его среди других, или вы можете получить его от кого-то еще. Оставайтесь дома", - призвал медик.

Отметим, что по последним данным в США зафиксировано 46 168 случаев заражения коронавирусом. Из них погибли 582 человека, а выздоровели всего 295.

Как сообщал "Апостроф", после почти двухмесячного карантина в китайском городе Ухань, который стал очагом распространения по миру коронавируса COVID-19, снова будет открыто метро.