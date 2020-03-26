Десятки тысяч гривен за сутки: опубликованы фото роскошного изолятора для богачей с коронавирусом

В отелях Швейцарии начали оказывать услугу COVID-19 Service для богатых постояльцев, которые нуждаются в самоизоляции из-за распространения коронавируса.

Как сообщает издание Bloomberg, такую программу начала реализовать швейцарская сеть отелей Le Bijou Hotel & Resort.

Состоятельным клиентам предлагают высококачественные изолированные квартиры с доставкой еды. Апартаменты доступны в Цюрихе, Цуге и Люцерне по цене от 200 до 800 швейцарских франков в сутки (от 5,7 до 22,8 тысяч гривен).

Услуги медсестры будут стоить дополнительно 800 франков (22,8 тысячи гривен) в день. Может быть предоставлена возможность пройти тест на коронавирус за 500 франков (14,2 тысячи гривен).

Отель работает без персонала – клиенты могут оставаться в полной изоляции. "Им не нужно никому пожимать руки", – подчеркнул соучредитель и главный исполнительный директор Le Bijou Александр Хюбнер.

Сеть располагает 42 такими номерами. С момента запуска программы на прошлой неделе уже было зарегистрировано пять заказов.

Как сообщал "Апостроф", после введение в Украине карантина, который предусматривает самоизоляцию и ограничения передвижения, на украинском авторынке увеличился продаж новых автомобилей.