В Ливии нанесли мощный удар по наемникам Путина: фото захваченных трофеев и пленного

В Ливии правительственные войска при поддержке беспилотников ВВС Турции разгромили военную базу повстанцев, среди которых были российские наемники из ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает в Twitter Sham Center, опубликовав фотографии брошенной техники и попавшего в плен россиянина.

"Правительственные войска при поддержке Турции захватили стратегическую военную базу, в которой дислоцировались наемники генерала Халифы Хафтара и ЧВК "Вагнер", – сказано в сообщении.

После того, как ударные беспилотники ВВС Турции разнесли оборону "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара, наемники бежали, бросив технику и оружие. Один из них был захвачен в плен. Среди трофеев правительственных войск - десятки танков и шесть российских самолетов.

По данным, которые обнародовал турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, в охваченной гражданской войной Ливии действуют более двух тысяч российских наемников, которые воюют против международно признанного Правительства национального согласия.

Как ранее сообщал "Апостроф", один из погибших в Ливии российских наемников ранее участвовал в войне на востоке Украины на стороне боевиков.