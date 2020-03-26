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Найден первый в мире зараженный коронавирусом, давший старт пандемии

четверг, 26 марта 2020, 09:29
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Первым человеком, у которого было подтверждено заражение коронавирусом, оказалась продавщица живых креветок на рынке "Хунань" в китайском городе Ухане по фамилии Вей.

Об этом сообщают китайские СМИ.

Женщина обратилась в клинику в Ухане 11 декабря 2019 года, когда у нее по неизвестной причине поднялась температура. Ей там, как обычно во время недомогания сделали укол, однако не подействовала даже повторная инъекция. После этого, 16 декабря Вэй обратилась в больницу "Сехэ" при Хуачжунском университете науки и технологии, где позже у нее обнаружили заражение новым коронавирусом.

О первой группе зараженных комитет по здравоохранению Уханя сообщил 31 декабря. Среди 27 пациентов с коронавирусом - 24 имели контакты с рынком "Хунань", при этом четверо из них — члены одной семьи. Считается, что именно этот рынок в Ухане стал источником распространения инфекции. При этом специалисты пока не выяснили, как и при каких обстоятельствах вирус был передан от животного-носителя к человеку.

Первым зараженным, не имевшим никаких контактов с "Хунанем" оказался мужчина с фамилией Чэнь. Пациент до сих пор не понимает, где заразился. 16 декабря у него поднялась температура и он обратился в больницу в пригороде Уханя. При этом члены его семьи, а также сопровождавший его в больницу человек, были здоровы.

Как ранее сообщал "Апостроф", около 30% случаев заражений коронавирусом проходит без каких-либо симптомов либо они появляются позже.

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