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На Филиппинах разбился самолет, который вез врачей и медикаменты: фото и видео трагедии

воскресенье, 29 марта 2020, 17:27
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На Филиппинах произошла катастрофа с самолетом, который вез врачей и медикаменты.

Об этом сообщает местное издание Manila Bulletin.

Трагедия случилась 29 марта с самолетом авиакомпании Lion Air при взлете из международного аэропорта Манилы. По предварительным данным, на борту было 8 человек.

"Это был один из самолетов, зафрахтованных Министерством здравоохранения страны", - говорится в сообщении.

Известно, что самолет летел в Японию.

Как сообщал "Апостроф", 25 марта возле оккупированного РФ Крыма в Черном море разбился российский истребитель Су-27.

На поиски тела пилота на место крушения отправились два судна, в розысках принимают участие самолет Ан-26 и вертолет Ми-8. Отмечают, что поиск летчика осложняется сложными погодными условиями.

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