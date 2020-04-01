100 тысяч зараженных за сутки: коронавирус атакует мир с новой силой

По состоянию на вечер среды, 1 апреля, в мире зафиксировано 911 308 случаев заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом стало известно из онлайн-карты распространения коронавируса, созданной американским исследовательским центром при университете имени Джона Хопкинса.

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Отметим, что порог в 800 тысяч заболевших был преодолен еще 31 марта. На сегодняшний день от вируса во всем мире умерли 45 371 человек.

На первом месте по числу зараженных США - там 203 608 инфицированных людей. Второе место занимает Италия - 110 574 человека заболели. Третья ступенька за Испанией (102 136).

По числу умерших лидирует Италия - 13 155 летальных случаев, вторая - Испания (9 053) и Франция (3 523).

Отметка в 700 тысяч общего числа заболевших в мире была достигнута 30 марта, в 600 тысяч - 28 марта, в 500 тысяч - 26 марта. А показатель в 100 тысяч зараженных был превышен 6 марта.