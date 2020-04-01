RU  UA  EN

среда, 1 апреля
  • НБУ:USD 27.40
  • НБУ:EUR 29.95
НБУ:USD  27.40
Меню
Политика

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

1 апреля

21:55
Под Львовом в ДТП с бусом погибло много людей: фото
21:38
Украинцев не пускают домой: стало известно о скандальном решении МВД по рейсу из Израиля
21:28
Праздник в карантине: появилась мрачная карикатура на Пасху в Украине
21:07
Задержание под Киевом "оборотня в погонах" и его банды: появились новые фото и видео
20:10
В Киеве отель с изолированными туристами "укрепили" военными: фото
20:06
Археологи раскопали древний жертвенник месопотамского бога войны: фото
19:50
Украинский ведущий рассказал о приключениях на Мадагаскаре - его история заставит полюбить такси в Киеве Lime
19:30
Борьба с коронавирусом в Украине: появился список медиков, которые получат доплату
19:29
Руководство больницы в Мелитополе подхватило коронавирус: на звонки не отвечают
19:06
Потопы в городах, пожары и засуха: климатолог предупредил об изменениях погоды в Украине
19:04
Застройщик, которого рекламировал Зеленский, ставит "палки в колеса" его "большой стройке" - СМИ
18:54
Британец угодил в Книгу рекордов Гиннесса, ведь он - старейший человек на планете Lime
Все новости

Пляжи не украдут, а шашлыки вылезут боком: Зеленский записал видео в связи с коронавирусом

среда, 01 апреля 2020, 20:38
переглянути новину українською

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан придерживаться карантина в связи со вспышкой коронавируса в стране.

Об этом он завил в своем видеообращении.

Коронавирус убил свыше 42 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Глава страны сравнил COVID-19 с Чернобыльской катастрофой.

"После аварии на Чернобыльской АЭС власть собирала людей на первомайские демонстрации. Никто тогда не боялся, потому что "радиация невидима". Так вот - коронавирус тоже невидим. Более того, мы никого не собираем, а наоборот умоляем вас оставаться дома. Пляжи никто не украдет и песок вагоны не вывезет. Парки никуда не исчезнут. Прогулки - подождут. А шашлыки могут вылезти боком. Осознайте все это! Мы украинцы. Мы выстоим и обязательно отметим нашу общую победу на площадях, в парках, на пикниках и пляжах. Но этой победы надо дождаться. А пока - остаемся дома", - заявил президент.

Также он призвал украинцев не верить рекламе "непонятных" лекарств от коронавируса. Напомним, что препаратов и вакцины от COVID-19 в мире еще нет, однако их разрабатывают и тестируют.

По словам Зеленского, в Украину прилетел очередной груз из Китая и "Красного Креста", в котором: респираторы, маски, защитные костюмы, 300 000 экспресс-тестов и 100 000 тестов ПЦР.

Главные тезисы обращения президента:

  • антимонопольный комитет постоянно контролирует цены, никто наживаться не будет;

  • по туристам, которые хотят вернуться в страну, обсервация будет обязательна и принудительная;

  • с 1 апреля добавят 500 грн пенсионерам в месяц, которым за 80 и пенсия ниже 9,205 грн; также пособие в 1 тысячу грн, пенсия которых не превышает 5 тысяч грн., планируется индексация пенсий на 11%;

  • разрабатывается отдельный механизм создания дополнительных рабочих мест.

Как сообщал "Апостроф", за последние сутки коронавирусом COVID-19 в Киеве заболели 25 человек, среди них ребенок.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Три дня на работе: что известно о замминистра финансов Светлане Воробей

Украинцы в шоке: на кого власть предпочитает тратить деньги во время эпидемии коронавируса

Кабмин в ожидании новых отставок: вместе с Уманским и Емцем может уйти и Криклий - СМИ

Отдать "Приват" или спасти Украину: "слуг" посадили на "вилку" Коломойского

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: