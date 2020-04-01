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Над Арктикой заметили озоновую дыру рекордных размеров: как она выглядит

среда, 01 апреля 2020, 16:59
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Концентрация озона в атмосфере над центральной частью Арктики снизилась на 90 процентов.

Результаты наблюдений опубликованы на портале NASA Ozone Watch.

В конце марта этого года измерительные аэростаты над Северным полюсом на высоте 18 километров зафиксировали падение содержания озона на 90 процентов: вместо обычных для этого времени года около 3,5 ppm (частей на миллион) озона, неделю назад показатели находились на отметке 0,3 ppm.

Исследователь Мартин Дамерис из Немецкого аэрокосмического центра считает это событие первым появлением настоящей озоновой дыры над Северным полюсом за всю историю наблюдений.

По данным приборов NASA, на данный момент в атмосфере над Арктикой сохранился остаточный хлор, который активно взаимодействует с озоном, поэтому в ближайшие дни дыра продолжит расти. При этом вероятность смещения озоновой дыры из Арктики в сторону низких широт и населенных районов невелика. Если же это произойдет, населению этих територий нужно будет беречь кожу от действия ультрафиолетовых лучей.

Ситуация должна придти в норму, когда Солнце постепенно поднимется над Северным полюсом, температура воздуха растет и полярный вихрь начнет распадаться. Это приведет к затягиванию озоновой дыры, площадь которой на данный момент составляет порядка шести миллионов квадратных километров.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Антарктиде в начале февраля метеорологические станции зафиксировали самую высокую температуру за всю историю наблюдений.

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