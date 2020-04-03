Чем отличается усиленный карантин в Украине и мире: список запретов

Из-за пандемии коронавируса жесткие карантинные меры вводятся не только в Украине, но и во многих других странах.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)



По состоянию на сегодняшний день в 10 странах мира ввели административную и криминальную ответственность за нарушение правил карантина. Все закрыли учебные заведения, ТРЦ и заведения общественного питания.

Также практически все страны из этого перечня просят людей старше 60 лет придерживаться самоизоляции. Кроме того, гражданам запрещено выходить в парки, леса и отдыхать на прибережных зонах. Многие страны запретили людям находится без масок в общественных местах.

Как сообщал "Апостроф", инфицированных коронавирусом COVID-19 в Испании стало больше, чем в Италии.