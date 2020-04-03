RU  UA  EN

пятница, 3 апреля
  • НБУ:USD 27.10
  • НБУ:EUR 29.20
НБУ:USD  27.10
Меню
Мир

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

3 апреля

16:35
Скрывается в Киеве: полиция разыскивает беглеца с признаками коронавируса
16:29
В Германии сделали неожиданное заявление о смягчении карантина
16:25
Возможно, это навсегда: вирусолог дала прогноз по пандемии и сделала важное замечание
16:24
Ти насправді не один: в Украине перепели интернет-хит ветеранов США о карантине Lime
16:17
Под Винницей простились с погибшим на Донбассе молодым бойцом: фото
15:59
Мама, подвинься: 15-летняя дочь Хайди Клум решила стать моделью Lime
15:52
Усиление карантина в Украине: как выйти на улицу и не получить штраф
15:50
В Украине продолжает расти смертность от коронавируса: свежие данные
15:44
Джамала раскрыла первые подробности своего участия в онлайн-концертах артистов Евровидения Lime
15:40
В Киеве вспыхнул крупный пожар возле новостроек: видео
15:35
В России сделали неожиданное предложение по застрявшим за границей украинцам
14:47
Ужесточение карантина в Украине: опубликован полный текст документа
Все новости

Чем отличается усиленный карантин в Украине и мире: список запретов

пятница, 03 апреля 2020, 16:01
переглянути новину українською

Из-за пандемии коронавируса жесткие карантинные меры вводятся не только в Украине, но и во многих других странах.

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

По состоянию на сегодняшний день в 10 странах мира ввели административную и криминальную ответственность за нарушение правил карантина. Все закрыли учебные заведения, ТРЦ и заведения общественного питания.

Также практически все страны из этого перечня просят людей старше 60 лет придерживаться самоизоляции. Кроме того, гражданам запрещено выходить в парки, леса и отдыхать на прибережных зонах. Многие страны запретили людям находится без масок в общественных местах.

Как сообщал "Апостроф", инфицированных коронавирусом COVID-19 в Испании стало больше, чем в Италии.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Коронавирус заразил более 1 миллиона человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Коронавирус убил уже 30 тысяч человек: что происходит в Украине и мире (хроника 28 марта)

Коронавирус убил больше 26 тысяч: что происходит в Украине и мире (хроника 27 марта)

Во всем виноваты Билл Гейтс, метеориты и мобильная связь: почему мир болеет коронавирусом

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: