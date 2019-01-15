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В Найроби боевики атаковали популярный у туристов отель: есть погибшие, видео

вторник, 15 января 2019, 20:20

В столице Кении (Найроби) вооруженные боевики напали на самый популярный пятизвездочный гостиничный комплекс DusitD2В, в результате чего три человека погибли и один получил ранения.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.

Уточняется, что у здания прогремели два взрыва и была слышна стрельба.

В свою очередь, кенийские силовики провели операцию по зачистке здания и освобождению заложников. Генеральный инспектор полиции Кении Джозеф Бойнетт заверил, что правоохранители "нормализуют обстановку в ближайшее время".

Полиция Кении рассматривает произошедшее как теракт. Ответственность за ЧП взяла на себя радикальная группировка "Аш-Шабаб".

Как сообщал "Апостроф", ранее раненая при взрыве газа в пекарне Парижа гражданка Испании умерла в больнице. Число пострадавших в инциденте достигло 50 человек.

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