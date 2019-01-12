​Взрыв в пекарне Парижа: число жертв ЧП увеличилось, видео

Раненая при взрыве газа в пекарне Парижа гражданка Испании умерла в больнице. Число пострадавших в инциденте достигло 50 человек.

Об этом сообщает телеканал "360" на канале в Telegram со ссылкой на МИД Испании.

Ранее сообщалось, что по данным, министра внутренних дел Франции Кристофа Кастанера, среди погибших в результате взрыва в центре Парижа - двое пожарных и двое граждан. Также еще 10 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, один из них - пожарный.

Напомним, предварительно причиной взрыва стала утечка газа в пекарне на улице Тревиз, которая была эпицентром взрыва. Ранее говорили, что вследствие трагедии пострадали 20 человек, а двое в критическом состоянии, 7 получили серьезные ранения и 11 оказались травмы легкого порядка.

Как сообщал "Апостроф", в сети опубликовали видео первой минуты после смертельного взрыва в центре Парижа.