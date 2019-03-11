Катастрофа Boeing в Эфиопии: стало известно о важной находке, которая все объяснит

В Эфиопии на месте крушения пассажирского самолета Boeing 737 нашли черный ящик.

Об этом сообщает российский телеканал 360.

Бортовые самописцы помогут пролить свет на причины трагедии.

Как известно, лайнер, следующий рейсом Аддис-Абеба - Найроби потерпел крушение утром 10 марта через 6 минут после взлета.

На борту самолета находились 157 человек - граждане 35 государств. Среди жертв 19 сотрудников ООН, 8 американцев, трое россиян, семья словацкого депутата. Для расследования причин трагедии создана специальная комиссия. К проверке подключатся представители Boeing и Ethiopian Airlines.

Как сообщал "Апостроф", одним из трех погибших россиян во время катастрофы самолета Boeing 737 авиакомпании Ethiopian Airlines, который разбился в воскресенье, 10 марта, оказался "ихтамнет" Путина.