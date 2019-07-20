В Африке мужчина пытался "зайцем" лететь на крыле пассажирского самолета: видео инцидента

В Африке мужчина устроил себе экстремальный перелет верхом на крыле самолета Boeing 737 авиакомпании Azman Air в аэропорте имени Мурталы Мухаммеда нигерийской столицы Лагоса.

Об этом сообщает Independent.

Так, уточняется, что инцидент произошел, когда воздушное судно ожидало разрешения на взлет. Забравшись на крыло, пассажир прошел по нему до самого фюзеляжа. Пассажиры самолета заметили мужчину и потребовали от бортпроводников и пилотов остановить самолет и выпустить их.

Позже генеральный менеджер по корпоративным вопросам Федерального управления аэропортов Нигерии Генриетта Якубу и представитель полицейского управления аэропорта Лагос Джозеф Алаби подтвердили, что экстремал незаконно проник на летное поле и был задержан сотрудниками службы безопасности.

Задержанный заявил, что хотел на самолете отправиться в Гану, но отказался объяснить, как ему удалось попасть на охраняемую территорию.

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