Пьяный водитель устроил попутчикам в России "поездку в ад": фото и видео смертельного ЧП

В России (Свердловская область) водитель бензовоза устроил экстремальные покатушки верхом на грузовике для туристов, которых подобрал на обочине одной из трасс, в результате чего трое из них погибли, семеро получили ранения.

Об этом сообщает LIFE SHOT в Telegram.

"Водитель этого грузовика был в стельку пьян. Позже в его крови найдут 0,71 (!) промилле. Он решил подвезти путешественников, которые бежали вдоль трассы Карпинск — Кытлым. Несколько человек уселись на прямоугольный короб с 500 литрами горючего, еще пара залезла в кабину. Ну а любитель быстрой езды решил прокатить своих попутчиков с ветерком — вдавил педаль газа в пол и вылетел на обочину", - говорится в сообщении.

Известно, что от удара цистерна с бензином загорелась, а затем взорвалась. Пьяный лихач при этом успел выбежать из грузовика и отделался легким испугом. Его уже задержали.

Как сообщал "Апостроф", ранее в России много людей погибло в ДТП с автобусом и бензовозами.