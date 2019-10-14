Исчезновение повара Путина: в России сделали первое заявление

На борту потерпевшего крушение в Конго самолета Ан-72, где, по слухам мог находиться российский олигарх Евгений Пригожин, известный как повар Путина, были российские граждане.

Об этом сообщила российским журналистам пресс-атташе посольства РФ в Демократической республике Конго Наталья Кононова.

По ее словам, на борту потерпевшего крушение самолета находились два гражданина РФ - Владимир Садовничий и Виталий Шумков. О судьбе российского олигарха Евгения Пригожина информации у российских дипломатов нет.

"Официальных данных от конголезских властей нет. Поисково-спасательные работы продолжаются. Мы ждём их окончания", - сообщила Кононова изданию "Подъем".

Ранее издание Readovka со ссылкой на свои источники, близкие к ЧВК "Вагнер", сообщило об исчезновении бизнесмена Евгения Пригожина после крушения Ан-72.

По информации конголезских СМИ, на борту Ан-72 находились четыре члена экипажа, а также неизвестное количество гражданских лиц и военных.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 4 октября, во Львовской области совершил аварийную посадку транспортный самолет Ан-12.