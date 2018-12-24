В США из-за Трампа срывается Рождество: подробности и видео

Из-за противоречий в парламенте США, главная елка страны у Белого дома рискует остаться без освещения на Рождество.

Об этом сообщает ABC7.

Как отмечается, в результате остановки работы правительства сервисная служба не может починить освещение, которое повредилось после того, как неизвестный залез внутрь дерева и начал таскать гирлянды.

После этого освещение было выключено, а доступ к елке ограничили из соображений безопасности. Однако впоследствии выяснилось, что из-за остановки работы правительства специалисты из Службы национальных парков не могут начать починку гирлянд.

Сообщается, что из-за отказа президента США Дональда Трампа и Республиканской партии от закона о бюджете без выделения средств на строительство стены, правительственные учреждения прекратили свою деятельность на определенный срок. Американцы называют этот процесс "шатдауном".

NEW video just into our newsroom, from a viewer who captured the moment the man first began climbing the National Christmas Tree earlier tonight near the White House. You can hear a child asking "What is he doing? Why is he doing that to the tree?"

Latest at 11 on @ABC7News pic.twitter.com/ExBDiJpRwR — Heather Graf (@ABC7HeatherGraf) 22 декабря 2018 г.

Напомним, подробнее о проблемах в руководстве США читайте в материале "Апострофа": Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри.