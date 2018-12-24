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В США из-за Трампа срывается Рождество: подробности и видео

понедельник, 24 декабря 2018, 11:53

Из-за противоречий в парламенте США, главная елка страны у Белого дома рискует остаться без освещения на Рождество.

Об этом сообщает ABC7.

Как отмечается, в результате остановки работы правительства сервисная служба не может починить освещение, которое повредилось после того, как неизвестный залез внутрь дерева и начал таскать гирлянды.

После этого освещение было выключено, а доступ к елке ограничили из соображений безопасности. Однако впоследствии выяснилось, что из-за остановки работы правительства специалисты из Службы национальных парков не могут начать починку гирлянд.

Сообщается, что из-за отказа президента США Дональда Трампа и Республиканской партии от закона о бюджете без выделения средств на строительство стены, правительственные учреждения прекратили свою деятельность на определенный срок. Американцы называют этот процесс "шатдауном".

Напомним, подробнее о проблемах в руководстве США читайте в материале "Апострофа": Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри.

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