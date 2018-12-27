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В США представили Пентагону новый военный вертолет: фото и видео

четверг, 27 декабря 2018, 16:32

Американские компании представили Министерству обороны США вертолет нового поколения SB-1 Defiant.

Об этом сообщается на сайте "Lockheed Martin".

Как отмечается, благодаря двум несущим соосным винтам, которые вращаются в противоположных направлениях, скорость и дальность полета машины вдвое превышают возможности ныне существующих систем.

Совместная разработка компаний Sikorsky, Lockheed Martin и Boeing получила наименование SB-1 Defiant. Вертолет обладает повышенной маневренностью и развивает скорость до 463 километров в час. Его боевой радиус на 60 процентов больше по сравнению с вертолетами прошлого поколения. Он способен перевозить до 12 десантников.

На базе этой машины к началу 2030-х годов планируется создать еще более высокотехнологичные вертолеты, говорится в заявлении компании.

Первый полет вертолета запланирован на начало 2019 года – в рамках тендера, проводимого Армией США. Тогда же будет представлен новый вертолет V-280 Valor для ВМС США. Он сможет развивать скорость до 519 километров в час, а его боевой радиус составит 1,5 тысячи километров.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", весной 2018 года была проведена крупнейшая в США выставка вооружений, на которой продемонстрировали макет нового американского корабля с лазерной пушкой, винтовку "убийцу дронов" и новые системы ночного видения.

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