Путин отправил "ихтамнетов" для защиты венесуэльского друга - СМИ

В последние несколько дней в Венесуэлу прибыли представители частных военных компаний РФ для охраны президента Николаса Мадуро на время протестов оппозиции.

Об этом пишет Reuters, ссылаясь на собственные источники.

Один из собеседников, близкий к ЧВК, также сообщил, что в Венесуэлу направлен их контингент, но не уточнил, когда они прибыли и какое их задание.

Один из источников агентства - атаман казачьего общества "Ховрино" Евгений Шабаев, рассказал, что в Венесуэле находится около 400 россиян из ЧВК, но эту информацию не подтверждают другие источники.

По словам Шабаева, контингент вылетел в страну с Кубы за сутки-двое до того, как председатель Национальной ассамблеи Хуан Гуайдо объявил себя временным президентом Венесуэлы. Целью независимой охраны он назвал недопущение захвата Мадуро сочувствующими оппозиции сотрудниками собственных служб безопасности.

По информации других источников, контингент российских ЧВК в Венесуэле был минимум с президентских выборов 2018 года, но недавно он действительно был усилен мелкими группами, прибывшими из третьих стран.

Российское Минобороны не ответило на запрос агентства, пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сказал, что "не имеет такой информации".

Как сообщал "Апостроф", ранее была названа причина, по которой в России испугались "переверота" в Венесуэле.