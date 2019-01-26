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Протесты в Венесуэле: опубликованы списки стран, поддержавших Мадуро и лидера оппозиции

суббота, 26 января 2019, 14:54

По состоянию на 26 января список сторонников провозгласившего себя лидером Венесуэлы оппозиционера Хуана Гуайдо насчитывает более 20 стран.

В частности, политика поддержали США, Канада, большинство стран ЕС, а также Украина.

Президента Венесуэлы Николаса Мадуро, в свою очередь, поддерживают более десятка стран: Россия, Беларусь, а также большинство представителей Карибского сообщества.

Как известно, 23 января спикер парламента Венесуэлы Хуан Гуайдо в ходе многотысячной демонстрации в Каракасе объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Его поддержали власти США и ряда других стран. Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в происходящем США и объявил о разрыве дипломатических отношений с Вашингтоном.

Напомним, о том, что в данный момент происходит в Венесуэле и какая судьба ожидает друга Путина Николаса Мадуро читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: какое будущее ждет страну, и при чем здесь Россия.

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