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В США запустили в работу грозный "сюрприз" для Путина

вторник, 29 января 2019, 16:49

Администрация президента Дональда Трампа начала разработку нового ядерного оружия, приближая США к возможности возобновления гонки вооружений с Россией.

Об этом сообщает Defense News.

Сообщается, что производство нового оружия налажено на заводе Pantax в Техасе. W76-2 является модификацией боеголовки W76-1, предназначенной для баллистических ракет Trident военно-морского флота. Особенностью новой боеголовки W76-2 является пониженная мощность заряда.

По словам директора проекта ядерной информации Федерации американских ученых Ханса Кристенсена, мощность новой американской боеголовки составляет от 5 килотонн до 7 килотонн.

Производство боеголовки было мотивировано необходимостью сдерживать Россию в вероятной локальной ядерной войне.

Как сообщал "Апостроф", 4 декабря государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил, что США перестанут придерживаться положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности в течение 60 дней, если Российская Федерация не вернется к выполнению взятых на себя обязательств.

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