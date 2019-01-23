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В столицу пришел циклон: в сети публикуют фото заснеженного Киева

среда, 23 января 2019, 13:36
Фото: facebook.com/sergey.ristenko

В Украину пришел обещанный мощный циклон, который принес с собой обильные снегопады по всей территории страны.

"Апостроф" собрал в сети подборку самых ярких фотографий заснеженной столицы.

Снег превратил Киев в сказочную снежную страну. При чем на фото видно, что осадки падают с неба постоянно, как-будто и не собираются прекращаться.

Фото: instagram.com/lika_dzhumova
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Фото: instagram.com/anna_bogorad
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Фото: instagram.com/mervedoner
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Фото: instagram.com/tsnua
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Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA
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Фото: instagram.com/igor_ouvaroff
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Фото: facebook.com/sergey.ristenko
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Фото: instagram/kozakigor
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Фото: Facebook Oleg Katkov
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Украинцы делятся в сети своими впечатлениями и фотографиями с заснеженным городом.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, Украину замело снегом из-за мощного циклона, который завис над страной. Также, согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах продолжатся снегопады, а в других - наступит оттепель. Пользователи сети поделились яркими фото зимних городов. Также ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль.

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В сети публикуют фото заснеженного Киева

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