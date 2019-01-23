В столицу пришел циклон: в сети публикуют фото заснеженного Киева

В Украину пришел обещанный мощный циклон, который принес с собой обильные снегопады по всей территории страны.

"Апостроф" собрал в сети подборку самых ярких фотографий заснеженной столицы.

Снег превратил Киев в сказочную снежную страну. При чем на фото видно, что осадки падают с неба постоянно, как-будто и не собираются прекращаться.

Фото: instagram.com/lika_dzhumova 1 / 1 Фото: instagram.com/anna_bogorad 1 / 1 Фото: instagram.com/mervedoner 1 / 1 Фото: instagram.com/tsnua 1 / 1 Фото: Василий Артюшенко, ZN.UA 1 / 1 Фото: instagram.com/igor_ouvaroff 1 / 1 Фото: facebook.com/sergey.ristenko 1 / 1 Фото: instagram/kozakigor 1 / 1 Фото: Facebook Oleg Katkov 1 / 1

Украинцы делятся в сети своими впечатлениями и фотографиями с заснеженным городом.

Как сообщал "Апостроф", в среду, 23 января, Украину замело снегом из-за мощного циклона, который завис над страной. Также, согласно прогнозам синоптиков, в некоторых регионах продолжатся снегопады, а в других - наступит оттепель. Пользователи сети поделились яркими фото зимних городов. Также ранее синоптики дали прогноз погоды на февраль.