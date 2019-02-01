Чрезвычайное положение из-за стены: Трамп сделал громкое заявление

Президент Дональд Трамп заявил, что он может объявить в США чрезвычайное положение, чтобы профинансировать возведение стены на границе с Мексикой.

Об этом он сказал, выступая на мероприятии в Белом доме, передает "Голос Америки".

Трамп объяснил это отсутствием какого-либо прогресса в переговорах демократов с республиканцами в Конгрессе.

"Мы никуда с ними не продвинулись", – заявил президент

Он добавил, что "есть высокая вероятность того, что нам придется это сделать", имея в виду вероятность объявления режима ЧП. Это позволит Белому дому использовать на строительство стены средства, выделенные Конгрессом на другие нужды.

Напомним, как сообщал "Апостроф", ранее президент США Дональд Трамп заявил, что договорился с Конгрессом о временном приостановлении "шатдауна".