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"Летающая" вилка и ледяной унитаз: американцы делятся в сети фото лютой зимы в США

суббота, 02 февраля 2019, 09:44
Фото: соцсети

В США лютуют аномальные морозы.

Об этом передает CNN.

Метеорологи уже называют экстремальные холода рекордными – температура упала до -45 градусов. Эксперты называют это последствиями арктического циклона.

Так, в аэропорту О'Хара с 29 по 31 января были отменены порядка 80% из 600 запланированных рейсов авиакомпании United Continental.

По этой причине побила рекорд и цена на природный газ, который в Чикаго продается по 7,42 доллара за 1 млн британских тепловых единиц, чего не бывало с прошлого января.

Во многих городах на севере США закрываются школы, учреждения, музеи. Общественный транспорт работает с трудом. Кроме того, из-за обледенения на дорогах в ряде штатов не обошлось без жертв.

В соцсетях пользователи делятся фото аномальной непогоды.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали яркие фото заснеженного Киева.

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США накрыли аномальные смертельные морозы

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