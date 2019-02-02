"Летающая" вилка и ледяной унитаз: американцы делятся в сети фото лютой зимы в США

В США лютуют аномальные морозы.
Об этом передает CNN.
Метеорологи уже называют экстремальные холода рекордными – температура упала до -45 градусов. Эксперты называют это последствиями арктического циклона.
Так, в аэропорту О'Хара с 29 по 31 января были отменены порядка 80% из 600 запланированных рейсов авиакомпании United Continental.
По этой причине побила рекорд и цена на природный газ, который в Чикаго продается по 7,42 доллара за 1 млн британских тепловых единиц, чего не бывало с прошлого января.
Во многих городах на севере США закрываются школы, учреждения, музеи. Общественный транспорт работает с трудом. Кроме того, из-за обледенения на дорогах в ряде штатов не обошлось без жертв.
В соцсетях пользователи делятся фото аномальной непогоды.
Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали яркие фото заснеженного Киева.