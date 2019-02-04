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В США самолет врезался в жилой дом: есть погибшие, видео

понедельник, 04 февраля 2019, 08:31

В американском городе Йорба Линда (Калифорния) пассажирский самолет врезался в частный жилой дом, погибли 5 человек.

Об этом сообщает AP.

По словам лейтенанта Кори Мартино, шерифа округа Ориндж, погиб пилот, а также четверо жителей дома. По его словам, что еще два человека были доставлены в больницу с травмами.

Представитель Национального совета по безопасности на транспорте пояснил, что двухмоторный Cessna 414A разбился вскоре после взлета из близлежащего аэропорта.

По информации следователя по авиационным происшествиям Элиотта Симпсона, обломки разбросаны по четырем кварталам, а ближайшая начальная школа будет закрыта на время расследования.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Италии в районе ледника Рутор в Альпах столкнулись вертолет и самолет.

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