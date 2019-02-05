Стена из людей: Трамп пригрозил мигрантам армией

Президент США Дональд Трамп заявил об ожидающемся наплыве "огромного количества" нелегальных мигрантов.

Об этом он написал на своей странице в Twitter перед выступлением в Конгрессе США с речью о положении дел в стране.

Также Трамп заявил о том, что собирается отправить на границу с Мексикой дополнительные войска.

"Огромное количество людей пересекает Мексику в надежде прорваться через наш южный рубеж. Мы отправили дополнительные войска (в пограничную зону - ред.). Если потребуется, построим стену из людей. Если бы мы имели настоящую стену, это даже не было бы достойно внимания!" - отметил глава Белого дома.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Дональд Трамп заявил, что он может объявить в США чрезвычайное положение, чтобы профинансировать возведение стены на границе с Мексикой.