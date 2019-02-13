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В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина
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В России бьют тревогу из-за новых санкций от США: названа причина

среда, 13 февраля 2019, 19:35

Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сказал о намерении Вашингтона ввести дополнительные санкции против Москвы, связанные с отравлением Скрипалей.

Об этом сообщают на сайте МИД России.

Российский министр Лавров назвал намерения США "ничем не оправданным шагом", который "только ухудшит ситуацию в двусторонних отношениях и на международной арене".

Сейчас на сайте Госдепартамента США нет информации о разговоре Помпео и Лаврова. Также из сообщения, опубликованного Госдепом не ясно, действительно ли речь идет о новых или дополнительных санкциях.

Как сообщал "Апостроф", введение второго пакета санкций США против России за использование химического оружия не имеет временных рамок.

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