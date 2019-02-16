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Экс-советнику Януковича озвучили серьезный срок в США

суббота, 16 февраля 2019, 09:03

Обвинение рекомендовало суду приговорить бывшего политтехнолога "Партии регионов" и главу предвыборной кампании президента США Дональда Трампа Пола Манафорта к лишению свободы на срок между 19,6 и 24,4 годами.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Прокуроры, работающие в следственной группе спецпрокурора Роберта Мюллера, расследующего вмешательство России в американские выборы, попросили ужесточить наказание для политтехнолога.

Они рекомендовали Окружному суду США в Восточном округе штата Вирджиния, что 69-летний Манафорт заслуживает лишения свободы на срок между 19,6 и 24,4 годами и штраф в размере от 50 тыс до 24 млн долларов.

Обвинение считает, что преступления Манафорта не следует считать "ординарными", что он использовал сложные криминальные схемы и совершил эти преступления не потому, что оказался в тяжелом финансовом положении.

Ранее федеральный судья в Федеральном округе Колумбия согласилась с обвинением, что Манафорт намеренно лгал, как минимум, в трех случаях.

Кроме того, суд присяжных признал Манафорта виновным в серии налоговых и финансовых преступлений.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что Манафорт продолжал заниматься политическими вопросами в Украине в 2018 году.

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