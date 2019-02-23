В Венесуэле силовики Мадуро открыли огонь по людям: фото, видео и данные о погибших

В охваченной протестами Венесуэле на границе с Бразилией военные открыли огонь по представителям коренных индейских народностей, которые пытались препятствовать их проезду.

Об этом сообщает УНН.

Столкновения произошли в районе Сан-Франсиско-де-Юруани. Два человека погибли, еще 14 получили ранения. После этого инцидента возмущены индейцы взяли в заложники генерала Нацгвардии Хосе Мигеля Монтойя, который командовал военными в момент столкновения.

Кроме того, в городе Санта-Элена-де-Уайрен, Национальная гвардия Венесуэлы применила слезоточивый газ против представителей коренной индейской народности пемон. Поводом для противостояния стала попытка местных жителей блокировать движение бойцов Нацгвардии к границе. В соцсетях появились фото, на которых запечатлены размещенные на дорогах баррикады.

Напомним, как ранее сообщалось в Венесуэле проходят массовые протесты против правительства Николаса Мадуро. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет.