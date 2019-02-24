РУС. | УКР.

воскресенье, 24 февраля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.85
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

24 февраля

02:41
В Аргентине сняли на фото странное существо с человеческими зубами
01:27
Жертва отца-педофила надругался над 6-классником: у Авакова рассказали жуткие детали
01:09
Чемпионат Украины 2018/2019 по футболу: турнирная таблица
01:05
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция женской гонки преследования
00:21
Космотуризм становится реальностью: появилось видео испытаний в США самолета SpaceShipTwo
00:15
Чемпионат Европы по биатлону: онлайн видео трансляция мужской гонки преследования

23 февраля

23:46
​Поздравление с 23 февраля: сепаратисты оконфузились с пикантным фото солдата
23:34
Кандидат на премию Дарвина: украинский депутат отличился "умом", дважды попав в руки полиции
23:24
Это позор: в сети бурно отреагировали на выбор представителя Украины на Евровидении
23:18
В Украине поймали банду угонщиков элитных авто: фото и видео момента задержания
22:53
Влетел в маршрутку, потом в остановку: в сети показали фото серьезного ДТП в Киеве
22:38
Стало известно, кто представит Украину на Евровидении-2019
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Аргентине сняли на фото странное существо с человеческими зубами

воскресенье, 24 февраля 2019, 02:41

В Аргентине женщина обнаружила среди рисового поля тело странного существа, у которого были зубы, похожие на человеческие.

Об этом пишет "Лента.ру".

По информации ученых, находкой, вероятно, оказался лепидосирен или американский чешуйчатник.

Мария Хулия Кандотти наткнулась на существо неподалеку от города Сан-Хавьер, провинция Санта-Фе. Женщина утверждает, что уже не первый раз видит нечто, похожее на угря, но с "морщинистой кожей и человеческими зубами".

"Этот красавец проплыл вниз по реке и оказался на рисовом поле. Мы не знаем, что это, но мы нашли еще одного такого... Будьте осторожны!" - написала Кандотти в своих социальных сетях. Комментаторы назвали находку "отвратительной и пугающей".

В свою очередь Пабло Скаработти, ученый из национального института озероведения, опознал находку. Он считает, что это лепидосирен - единственный представитель надотряда двоякодышащих рыб в Южной Америке. Это существо может дышать и через легкие, и через жабры. Обычно оно живет в стоячих водоемах.

"Они строят маленькие пещеры в грязи и создают там нечто вроде кокона, где они могут жить два-три года, не выбираясь на поверхность", - прокомментировал озеровед. Он также объяснил, что большие зубы нужны рыбе, чтобы ломать панцири крабов и улиток.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали рентгеновские снимки животных.

Фотовзгляд

Все галереи
Динамо - Олимпиакос: главные кадры матча

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Стена имени Трампа: США на пороге нового кризиса

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: