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Президент Бразилии попал в сексуальный скандал: в сети требуют импичмент

среда, 06 марта 2019, 17:35

Президент Бразилии Жаир Болсонару спросил в твиттере, что такое “золотой дождь”, после чего комментаторы потребовали его импичмента.

Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Отмечается, что Болсонару, не смотря на то, что у власти находится совсем недавно, "постоянный" гость мировых новостей.

"Убежденный консерватор не очень любит меньшинства, левых и разврат и часто кидается громкими заявлениями. Сегодня вот запостил видео с бразильского карнавала, где один горячий товарищ, ну, вы поняли. Осудил такой стиль общения, намекнул на вину ЛГБТ, а потом добавил - что такое золотой дождь? Бразильцы возмущаются, обвиняют лидера в разжигании ненависти и призывают к импичменту", - пишут авторы канала.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине чиновник попал в секс-скандал.

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