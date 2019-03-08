Трамп оконфузился на встрече в Белом доме: видео и реакция сети

Президент США Дональд Трамп забыл свою жену Меланию возле Белого дома.

Об этом сообщает Newsweek.

Инцидент произошел, когда в Белый дом приехали премьер-министр Чехии Андрей Бабиш со своей женой Моникой Бабишовой. Трамп с Меланией ожидали их автомобиль, но когда он подъехал, Дональд Трамп подошел к премьеру Чехии с рукопожатием, после которого они ушли, забыв, что их ждут жены.

В этот момент Меланья посмотрела им вслед что-то сказав, а Бабишова пожала плечами и они тоже зашли в Белый дом.

В сети пользователи посмеялись над ситуацией и прокомментировали ее.

Как сообщал "Апостроф", президент США Дональд Трамп приехал в детскую больницу в Колумбусе в штате Огайо и занялся там с детьми раскрашиванием американского флага; судя по всему, у главы Белого дома возникли проблемы с этой задачей.