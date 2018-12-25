Сети удивила фраза Трампа о Санта Клаусе в разговоре с 7-летним мальчиком

Президент США Дональд Трамп в ходе поздравления 7-летнего мальчика с Рождеством заявил, что в его возрасте пора прекращать верить в Санта Клауса.

Об этом сообщает BBC.

Дональд и Мелания Трамп присоединились к ежегодной программе NORAD Track Santa и принимали звонки от детей.

Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?". А потом в свое оправдание добавил: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".

Какой была реакция ребенка - неизвестно.

В сети неоднозначно восприняли слова президента США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", из-за противоречий в парламенте США, главная елка страны у Белого дома рискует остаться без освещения на Рождество.