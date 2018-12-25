РУС. | УКР.

среда, 26 декабря
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.40
Меню
Мир

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

26 декабря

04:25
Без снега не останемся: появился уточненный прогноз погоды на Новый год
03:37
​Стало известно о приключениях жадного офицера войск Путина на Донбассе
02:24
Напросились: в сети показали видео мощной ответки ВСУ "ихтамнетам" Путина на Донбассе
01:28
​На оккупированном Донбассе до смерти изнасиловали 3-летнюю девочку: фото и жуткие детали
00:21
Путину врут: в России запаниковали из-за шпионов в правительстве

25 декабря

23:46
Не хватает царя: в сети высмеяли видео новогоднего поздравления от "крымской няши" Поклонской
23:31
Сети удивила фраза Трампа о Санта Клаусе в разговоре с 7-летним мальчиком
23:17
В сети сравнили фото новогодних елок на материковой Украине и в Крыму
22:55
Зеленский впервые всерьез высказался об участии в выборах президента: видео
22:42
Обиженный Добкин "включил Лаврова" из-за попадания в санкционный список Кремля
22:33
Опубликованы главные фото Украины в 2018 году
22:12
Не наши, а ихние: эксперт увидел крах Мураева из-за санкций Москвы
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сети удивила фраза Трампа о Санта Клаусе в разговоре с 7-летним мальчиком

вторник, 25 декабря 2018, 23:31

Президент США Дональд Трамп в ходе поздравления 7-летнего мальчика с Рождеством заявил, что в его возрасте пора прекращать верить в Санта Клауса.

Об этом сообщает BBC.

Дональд и Мелания Трамп присоединились к ежегодной программе NORAD Track Santa и принимали звонки от детей.

Трампу позвонил 7-летний мальчик Коулман. Когда американский президент пытался поздравить его, невзначай спросил: "Ты еще веришь в Санта-Клауса?". А потом в свое оправдание добавил: "Ибо в семь лет это маргинально, правда?".

Какой была реакция ребенка - неизвестно.

В сети неоднозначно восприняли слова президента США.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", из-за противоречий в парламенте США, главная елка страны у Белого дома рискует остаться без освещения на Рождество.

Фотовзгляд

Все галереи
В Киеве зажгли главную елку страны

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Игры Трампа за власть: почему ушел проукраинский министр в США

Выборы в США: над Трампом сгущаются тучи, но он прячет козыри

Трамп взволновал всех планами насчет Путина: чего ждать Украине

Америка готовит удар по самому больному месту России - частная разведка США

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2018 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: