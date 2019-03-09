В Колумбии рухнул самолет с пассажирами: опубликовано жуткое видео с места трагедии

В Колумбии вследствие неудачной аварийной посадки самолета погибли 12 человек.

Об этом сообщает местное издание El Tiempo.

Самолет Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines пытался совершить аварийную посадку из-за "чрезвычайной ситуации", все находившиеся в салоне 12 человек погибли.

Отмечается, что на борту также находилась мэр колумбийского городка Тарайра, Дорис Лизет Виллегас Чара, ее муж и их дочь.

Самолет выполнял рейс из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в Вильявисенсио. Во время полета пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно.

По словам очевидцев, самолет загорелся во время посадки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, причины авиакатастрофы устанавливаются.

Doce muertos, entre ellos un menor de edad, al estrellarse un avión DC-3 de la aerolínea Laser en una zona de selva de #Colombia pic.twitter.com/2hMVRX8kj5 — Noticias CMM (@CMM_noticias) 9 марта 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США потерпел крушение Boeing. В сети появилось видео момента падения самолета.