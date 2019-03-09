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В Колумбии рухнул самолет с пассажирами: опубликовано жуткое видео с места трагедии

суббота, 09 марта 2019, 23:15

В Колумбии вследствие неудачной аварийной посадки самолета погибли 12 человек.

Об этом сообщает местное издание El Tiempo.

Самолет Douglas DC-3 авиакомпании Laser Airlines пытался совершить аварийную посадку из-за "чрезвычайной ситуации", все находившиеся в салоне 12 человек погибли.

Отмечается, что на борту также находилась мэр колумбийского городка Тарайра, Дорис Лизет Виллегас Чара, ее муж и их дочь.

Самолет выполнял рейс из города Сан-Хосе-дель-Гуавьяре в Вильявисенсио. Во время полета пилот объявил о чрезвычайной ситуации и попытался приземлиться в муниципалитете Сан-Мартин, однако посадка прошла неудачно.

По словам очевидцев, самолет загорелся во время посадки. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, причины авиакатастрофы устанавливаются.

Как сообщал "Апостроф", ранее в США потерпел крушение Boeing. В сети появилось видео момента падения самолета.

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