​Вскрылись нелицеприятные подробности о личности Трампа

Бывший адвокат Трампа Майкл Коэн рассказал о расистских идеях президента США, а также назвал его мошенником и обманщиком.

Об этом Коэн заявил во время слушаний в Палате представителей Конгресса, сообщает CNN.

По его словам, ему стыдно за "слабость и неуместную преданность" Трампу.

"Мне стыдно, что я решил принять участие в сокрытии незаконных действий Трампа, а не слушал свою совесть. Мне стыдно, потому что я знаю, что такое мистер Трамп. Он расист, мошенник, и он обманщик", – сказал Коэн.

Он уточнил, что Трамп публично делал расистские заявления, привлекал к сотрудничеству сторонников идеи превосходства белой расы, пренебрежительно высказывался о других государствах. "В быту он еще хуже", – заявил юрист.

По словам Коэна, Трамп заранее знал о грядущей утечке электронных писем со взломанного сервера Демократического национального комитета. Роджер Стоун лично сообщил ему о грядущей публикации в июле 2016.

Он также сообщил, что:

Трамп продолжал переговоры о проекте строительства небоскреба в Москве во время предвыборной кампании

По указанию Трампа, Коэн писал письма в среднюю школу и колледж, где учился президент. В письмах Коэн запугивал руководство исками, если они опубликуют оценки Трампа

Изначально Трамп не собирался побеждать на выборах и рассматривал возможность баллотироваться на пост президента как хороший маркетинговый ход.

Как сообщал "Апостроф", американские судьи и следователи в декабре начали расследования в отношении практически всех организаций, которым в течение последних десяти лет руководил президент США Дональд Трамп.