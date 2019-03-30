Венесуэла во тьме: в соцсетях делятся фото и видео нового масштабного блэкаута

В пятницу, 29 марта, в Венесуэле произошел масштабный блэкаут, который оказался третьим по счету за последнее время, в результате чего страна погрузилась во тьму.
В сети появились фото и видео последствий массового отключения электричества.
Известно, что блэкаут распространился на Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль. В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Больницы и аэропорты погрузились во тьму.
Что касается причин ЧП, то глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее саботажем антиправительственных сил. В тоже время, наблюдатели склоняются к версии об износе электросетей.
Отметим, Венесуэла только полтора дня назад смогла справиться с последствиями второго масштабного отключения электроэнергии по всей стране, которое случилось в ночь на 26 марта.
Blackout Caracas pic.twitter.com/oEpzgqK61q— Tom Phillips (@tomphillipsin) 30 марта 2019 г.
Как сообщал "Апостроф", продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.