Венесуэла во тьме: в соцсетях делятся фото и видео нового масштабного блэкаута

В пятницу, 29 марта, в Венесуэле произошел масштабный блэкаут, который оказался третьим по счету за последнее время, в результате чего страна погрузилась во тьму.

В сети появились фото и видео последствий массового отключения электричества.

Известно, что блэкаут распространился на Каракас и другие крупные города, включая Маракайбо, Валенсию, Маракай и Сан-Кристобаль. В результате происшествия нарушена подача воды в дома. Больницы и аэропорты погрузились во тьму.

Что касается причин ЧП, то глава Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее саботажем антиправительственных сил. В тоже время, наблюдатели склоняются к версии об износе электросетей.

Отметим, Венесуэла только полтора дня назад смогла справиться с последствиями второго масштабного отключения электроэнергии по всей стране, которое случилось в ночь на 26 марта.

Как сообщал "Апостроф", продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.