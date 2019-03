​На Венесуэлу обрушился новый масштабный блэкаут: опубликованы видео и инфографика

В ночь на 26 марта в Венесуэле произошло второе за последнее время массовое отключение электричества, которое оставило без света 88% территории страны.

Об этом сообщает местный телеканал NTN24.

По состоянию на 22:00 по местному времени энергоснабжения, в частности, лишились Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

Driving through #caracas during the blackout #venezuela pic.twitter.com/4F3X0qtX8C

Teachers conducting classes in the dark at Caracas University after the blackout started. #venezuela pic.twitter.com/DaeuiZV9sM