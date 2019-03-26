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​На Венесуэлу обрушился новый масштабный блэкаут: опубликованы видео и инфографика

вторник, 26 марта 2019, 10:22

В ночь на 26 марта в Венесуэле произошло второе за последнее время массовое отключение электричества, которое оставило без света 88% территории страны.

Об этом сообщает местный телеканал NTN24.

По состоянию на 22:00 по местному времени энергоснабжения, в частности, лишились Каракас, Маракайбо, Баринас, Валенсия, а также штаты Лара, Арагуа, Фалькон, Мерида и частично Нуэва Эспарта. Проблемы с энергоснабжением наблюдаются в 20 штатах страны.

Ранее в марте в Венесуэле уже происходило массовое отключение электричества, в результате которого без света осталась почти вся территория страны. Тогда власти заявили, что это произошло по вине США и оппозиции, организовавших хакерскую атаку на ГЭС, вырабатывающую основную часть электричества в Венесуэле. Лидер оппозиции Хуан Гуайдо, в свою очередь, заявил, что отключение произошло из-за некомпетентности властей.

Как сообщал "Апостроф", продолжительное отключение электроэнергии в Венесуэле привело к перебоям в системе водоснабжения ряда городов.

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