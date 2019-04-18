Трамп ни при чем: в США сделали громкое заявление о вмешательстве России в выборы

В Министерстве юстиции США огласили выводы относительно расследования вмешательства в президентские выборы 2016 года, в результате которых победу одержал Дональд Трамп.

Видеозапись с брифинга министра юстиции США Уильяма Барра выложил в Facebook "Голос Америки".

Барр уточнил, что Россия силами своей разведки действительно вмешивалась в избирательную кампанию, получая доступ к материалам Демократической партии США и сливая их в открытый доступ через СМИ.

Однако команда Трампа и Республиканская партия США, по убеждениям чиновника, к этим противоправным действиям отношения не имеет.

"Российское ГРУ передавало в WikiLeaks материалы Демпартии США, предвыборный штаб Трампа этому не способствовал", - отметил он.

Глава Минюста подчеркнул, что "ни один американец не был в сговоре с властями РФ при их вмешательстве в выборы 2016 года".

Как сообщал "Апостроф", 23 марта следственная группа, которую возглавляет специальный прокурор Роберт Мюллер, закончила расследование обстоятельств российского вмешательства в выборы в США 2016 года.