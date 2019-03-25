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Сговор Трампа и Путина: как на Западе отреагировали на итог расследования

понедельник, 25 марта 2019, 11:14

Американское общество раскололось из-за итогов расследования о возможном сговоре Дональда Трампа с Кремлем по поводу вмешательства в американские выборы.

Об этом сообщает издание "Медуза".

Не всех удовлетворили итоги двухлетнего расследования, которое огласил генпрокурор США Уильям Барр. Белый дом и республиканцы говорят о полной победе Трампа, оппоненты из лагеря демократов считают выводы расследования поспешными и не отказываются от планов объявить импичмент главе государства.

А пресс-секретарь президента США Сара Сандерс назвала 24 марта великим днем для Америки.

"После двух лет дикой истерии президент и миллионы его сторонников были полностью оправданы", - заявила она. Регулярные атаки демократов и либеральных медиа на Трампа в связи с расследованием Сандерс назвала "клеветой" и "злонамеренной, нелепой ложью".

Сам Трамп написал по этому поводу на своей странице в Twitter: "Нет сговора, нет воспрепятствования (правосудию - ред.), полное и окончательное оправдание. Сохраним Америку великой!" Затем уже на телекамеры он назвал расследование спецпрокурора Мюллера позорной, унизительной и незаконной попыткой лишить его власти, которая завершилась полнейшей неудачей. "Надеюсь, кто-то обратит внимание на другую сторону", - добавил Трамп.

А по мнению личного адвоката президента Руди Джулиани, следует провести расследование в отношении тех, кто вел расследование против Трампа. "Его подозревали в преступлении, которого никогда не было. Нужно провести полное расследование, чтобы выяснить, откуда возникло это обвинение, кто его начал и кто за него заплатил", - заявил он.

"Американские СМИ, которые глава государства так любит обличать за "фейковые новости", осторожно признают, что "зловещее облако, все время нависавшее над президентством Трампа, наконец исчезло". Однако многие требуют обнародовать доклад Роберта Мюллера целиком. Генпрокурор Барр опубликовал только собственное четырехстраничное заключение по поводу расследования. Журналисты считают, что генпрокурор в этой ситуации — лицо ангажированное, поскольку был назначен на свой пост президентом США, а оправдание Трампа в связях с Кремлем все равно не снимает с него и его окружения подозрений в коррумпированности. Об этом, в частности, пишут в своих редакционных статьях The Washington Post и The New York Times", - говорится в сообщении.

Представители Демократической партии США из числа тех, кто ранее наиболее активно требовал импичмента Трампа, заявляют, что и впредь не откажутся от своей идеи. Так, конгрессмен Эл Грин отметил, что итоги расследования Мюллера "не отменяют фанатизма Трампа, который вредит стране". Конгрессмен Джон Льюис сказал, что продолжает считать Трампа нелигитимным президентом и день его импичмента все равно однажды настанет.

"Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев заявил, что американская кампания вокруг расследования Мюллера стала "двумя годами непрестанной лжи", отметив при этом, что «в России праздновать тут особо нечего - в наш адрес обвинения сохраняются". Тем не менее, по мнению сенатора, итоги расследования Мюллера позволяют многое обнулить в американо-российских отношениях", - пишет издание.

В России пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле еще не успели ознакомиться с докладом Мюллера, и оставил их без комментариев.

Как сообщал "Апостроф", американское ФБР с июля 2017 года следило за Майклом Коэном, бывшим адвокатом президента страны Дональда Трампа.

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