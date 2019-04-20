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Мы здесь надолго: Волкер сделал важное заявление об Украине

суббота, 20 апреля 2019, 12:41
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В США собираются и в дальнейшем поддерживать мирную и демократическую Украину и ее законные границы, включая аннексированный Россией Крым и оккупированный боевиками Донбасс.

Об этом заявил специальный представитель Государственного департамента США по делам Украины Курт Волкер в Twitter.

"Накануне воскресных выборов я хотел бы повторить, что США здесь надолго, и мы здесь, чтобы поддержать мирную, сильную, демократическую, процветающую, безопасную Украину, которая видит свои границы и территории, включая Крым, полностью восстановленными" - написал он.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства. По его словам, украинцы должны бороться за лучшее будущее.

Также Волкер предупредил Украину об обострении ситуации в Донбассе.

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