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Извержение превратит все в пустыню: обнаружена опасная аномалия под супервулканом в США

воскресенье, 21 апреля 2019, 09:45
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В Йеллоустонском национальном парке в США обнаружили новую тепловую аномалию, имеющую тенденцию к расширению, что является доказательством активности одноименного супервулкана.

Об этом со ссылкой на специалистов Геологической службы США сообщает британское издание Daily Express.

Как отмечается, увеличение температуры является одним из признаков бурной подземной деятельности, которая может привести к извержению вулкана, вернее к взрыву супервулкана.

Очередная тепловая аномалия была выявлена после того, как из-за растущей температуры на определенном участке местности начали гибнуть деревья. Эксперты изучили инфракрасные спутниковые снимки 2017 года, сравнили их со снимками 90-х годов и пришли к выводу, что между озером Вест-Терн и геотермальной зоной "Озеро Терн" (обнаруженной ранее) появилась новая тепловая зона. То есть два десятилетия назад ее там не было, а это, как сообщается, плохой признак.

Подчеркивается, что новая тепловая аномалия является очередным доказательством активности Йеллоустона, в том числе геотермальной. Она доказывает, что подобные проявления стали регулярными в этой местности. Поэтому специалисты уверены, что картографирование этой местности и применение спутникового мониторинга чрезвычайно важны.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", американский супервулкан Йеллоустоун, расположенный на территории Национального парка в штате Вайоминг, подает признаки скорого извержения.

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