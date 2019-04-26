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Не только паспорта: боевик ДНР рассказал о готовящемся "подарке" от Путина

пятница, 26 апреля 2019, 01:24
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В сети раскрыли информацию об еще одном указе президента РФ Владимира Путина для жителей Донбасса.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter, опубликовав скриншот.

Как написал боевик так называемой ДНР Василий Петрович, Путин готовит "подарок" в мае месяце - еще один указ, в котором говорится об упрощенном порядке получения российского гражданства для мигрантов с Донбасса, проживающим на территории РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому жители оккупированных частей Донецкой и Луганской областей имеют право на получение в упрощенном порядке паспортов РФ.

Как сообщал "Апостроф", 25 апреля состоится заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения указа президента России Владимира Путина об упрощенном порядке выдачи паспортов РФ для жителей оккупированных частей Донецкой и Луганской областей.

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