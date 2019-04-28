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Волкер сделал эмоциональное заявление об Украине

воскресенье, 28 апреля 2019, 08:40
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Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер сделал важное заявление об Украине и жителях оккупированного Донбасса.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Люди на подконтрольной России части восточной Украины являются украинскими гражданами, и обязанность правительства - сделать все возможное, чтобы поддержать их и освободить от страданий, вызванных российской агрессией", - заявил он.

По его словам, на оккупированной Россией территории Донбасса живут украинцы и задача правительства "освободить их от страданий", которые вызвала оккупация.

Как сообщал "Апостроф", ранее Волкер сделал важное заявление об Украине, напомнив о поддержке США.

Также ранее спецпредставитель США Курт Волкер сравнил ситуацию в Украине до и после Революции достоинства.

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