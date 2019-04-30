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Обострение в Венесуэле: появились новые видео

вторник, 30 апреля 2019, 18:57
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Режим Николаса Мадуро приступил к подавлению восстания группы военных страны, которые приняли решение перейти на сторону лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо.

Об этом уведомил у себя в Twitter-аккаунте министр коммуникаций и информации при Мадуро Хорхе Родригес.

"Мы информируем народ Венесуэлы, что в настоящее время мы обезвреживаем небольшую группу военных-предателей, которые разместились на транспортной развязке Альтамира, чтобы совершить государственный переворот, направленный против конституции и мира в республике", — написал он.

Из видео, которые были выложены в сеть, становится понятно, что речь идет о столкновениях близ авиабазы "Ла-Карлота", которую недавно посещал Гуайдо с призывами к армии перейти на сторону оппозиции.

Ряд латиноамериканских СМИ сообщает, что в Венесуэле наблюдаются проблемы с доступом к Twitter, Facebook и другим ресурсам. Отмечается, что решение об ограничении доступа к ним принял местный провайдер.

Свидетели с места событий утверждают, что гвардейцы, перешедшие на сторону Гуайдо, получили преимущество в противостоянии и начали разоружать своих оппонентов.

Как сообщал "Апостроф", ранее лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо уведомил о начале "финальной фазы" свержения действующего президента страны Николаса Мадуро.

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