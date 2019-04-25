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Страшный вулкан в США сжигает деревья: опубликовано видео

четверг, 25 апреля 2019, 03:57
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Ученые в США пришли к выводу, что супер-вулкан в Йеллоустоунском национальном парке сжигает деревья вокруг себя.

Об этом сообщает ресурс kratko-news.com.

Давно известно, что мощный американский вулкан Йеллоустоун теоретически способен превратить большую часть Соединенных Штатов в пыль. Однако последний раз его извержение наблюдали около 640 000 лет назад. Несмотря на это, эксперты заметили, что вокруг вулкана произошли изменения.

Так, геологи обнаружили, что за последние 20 лет бассейн вулкана медленно расширялся, уничтожая деревья вокруг него. На спутниковых снимках 1994 года можно увидеть бледное пятно на земле, при котором растения почти не остаются. Но к 2006 году это место стало еще больше, но глобальнее изменения заметили, когда посмотрели аэрофотоснимки Йеллоустонского национального парка в 2017 году.

"Мертвая зона" возле вулкана многократно увеличилась, а его площадь превышает 8 га. Об этом сообщают эксперты проекта Yellowstone Caldera Chronicles, целью которого является именно мониторинг активности супервулкана. Эксперты, проводящие регулярные обследования кальдер, говорят, что в этих районах есть горячие источники под землей, из которых около 10 000 уже находятся в парке", - говорится в сообщении.

Однако многие ученые не видят в этом ничего потенциально опасного и утверждают, что такое положение вещей соответствует даже самым оптимистичным ожиданиям, поскольку такие вулканы ведут себя именно так. Но другие эксперты уже пытаются найти способ противостоять супер-вулкану, если он когда-либо войдет в состояние активности.

"Некоторые ученые предлагают пробурить 10-километровую скважину и налить много воды в бассейн, чтобы охладить вулкан и понизить давление в нем. Эта идея стоимостью 3,5 миллиарда долларов считается одним из самых реалистичных вариантов. И хотя этот вопрос не обсуждался впервые в Соединенных Штатах, этот вопрос еще не вышел из тупика по многим причинам потому, что никто не может предсказать последствия такого вмешательства. Однако вполне возможно, что правительство просто не потратит на это деньги и будет искать более дешевые и более надежные возможности для противодействия этой угрозе", - пишут в ресурсе.

Как сообщал "Апостроф", в сети появились впечатляющие фото и видео, как в Мексике бушует вулкан Попокатепетль.

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