RU   UA   EN  

суббота, 18 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Мир

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

18 мая

12:55
Больше оружия: в США хотят увеличить помощь Украине
12:49
​Стало известно о самоликвидации путинского наемника "Звезды" на Донбассе: фото
12:39
Полуголый Сергей Лазарев попросил поддержки на Евровидении: поклонницы сражены
12:36
Грановский назвал ошибки и достижения за время работы в Верховной Раде
12:16
​Украинские военные испытают современную ракетную технику для ВСУ: опубликованы фото
12:05
"Игра престолов 8": коротко и без спойлеров о том, какой будет финальная серия
12:00
Где смотреть онлайн Динамо - Мариуполь: расписание трансляций
11:53
Яценюк заявил о возвращении Крыма и Донбасса Украине
11:49
Дракон и девочка: на набережной в Киеве появился фантастический мурал
11:35
Евровидение 2019: онлайн трансляция финала
11:35
Суд вынес решение по громкому делу экс-депутата Лозинского
11:15
​Погибла вся семья: появились фото жуткой аварии в Днепре
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Больше оружия: в США хотят увеличить помощь Украине

суббота, 18 мая 2019, 12:55
переглянути новину українською

США рассматривает бюджет на 2020 год, где предусматривается увеличение поддержки Украины в оборонной сфере.

Об этом сообщает информационное агентство "Укринформ", ссылаясь на слова посла Украины в США Валерия Чалого.

Так, Конгресс США, решая вопрос с бюджетными проектами на следующий год, думает над увеличением поддержки Украины в сравнении с текущим годом.

"Сейчас рассматриваются вопросы, и уже прошла стадия утверждения в профильном комитете в Конгрессе, об увеличении помощи Украине в следующем году как по линии Пентагона, так и Государственного департамента", - отметил дипломат.

По его словам, речь идет о военно-технической помощи, включая летальное оружие оборонительного характера, о поддержке Министерства Украины по делам ветеранов, а также ряда программ реформирования.

"Общее планирование объема этих средств ожидается больше, чем в текущем году – свыше 700 миллионов долларов. Это огромная поддержка. Если взять другие страны европейского региона, то мы имеем наибольшую поддержку Соединенных Штатов", - отметил Чалый.

Также он подчеркнул, что повестка дня двустороннего партнерства Украины и США является очень интенсивной как в сфере военно-технической помощи, так и в плане поддержки территориальной целостности и суверенитета нашей страны через усиление санкционной политики.

"Сейчас ко времени разговор относительно энергетического сектора, и здесь имеются большие возможности и перспективы. У нас есть общая позиция по многим вопросам - не только в плане двустороннего сотрудничества, но и энергетических проектов Украины в Европе", - отметил Чалый.

Кроме того он выразил надежду, что после транзитного периода в Украине новоизбранный президент, правительство и парламент быстро перейдут к содержательной работе.

"Мы хотели бы, чтобы традиционно высокая интенсивность визитов в Вашингтон, которая сейчас немного приостановилась в связи с политическими событиями в Украине, восстановилась", - резюмировал посол Украины в США.

Как сообщал "Апостроф", в порт Одессы прибыли 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках военной помощи.

Фотовзгляд

Все галереи
Вакарчук презентует свою партию "Голос". ФОТО

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Военное вторжение в Венесуэлу: США думают, а Россия может потерять миллиарды

Был ли заговор: почему Трамп боится открыто "дружить" с Путиным

Венесуэла близка к войне: вмешательство США может стать фатальным - британский журналист

Переворот в Венесуэле: есть два выхода, но Путин не поможет

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: