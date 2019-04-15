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В Украину прибыли десятки американских военных машин: опубликовано фото

понедельник, 15 апреля 2019, 21:52

В порт Одессы прибыли 35 боевых машин Hummer, которые США направили по контрактам, заключенным на основе средств, выделенных Украине в рамках военной помощи.

Об этом сообщает Посольство Украины в США.

Среди 35 автомобилей - 20 бронированных и 15 медицинских единиц, предназначенных для нужд Вооруженных Сил Украины.

Посольство напоминает, что автомобили Hummer уже неоднократно передавались Украине американской стороной и доказали свою надежность на передовой в зоне проведения ООС.

Дипломаты отмечают, что бюджет помощи Украине по линии Пентагона увеличивается с каждым финансовым годом и к концу 2019 следует ожидать новые значимые поставки американской техники для нужд ВСУ - оборудование артиллерийской разведки, средства связи, радио-электронной борьбы, приборов ночного видения, медицинского оборудования и новой партии мобильной многофункциональной техники, а также летального вооружения оборонного характера.

"Спасибо нашим американским партнерам за последовательную поддержку и практическую помощь, которая сохраняет жизнь украинских воинов на передовой и усиливает военные возможности Украины", - подчеркнули в украинском посольстве.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", США передали Украине медицинское оборудование для украинских военных.

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