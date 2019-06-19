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Трамп назвал имя нового главы Пентагона: фото и биография

среда, 19 июня 2019, 10:24
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Исполняющим обязанности главы Пентагона назначен Марк Эспер, который сменил в должности Патрика Шанахана.

Об этом 19 июня в Twitter сообщил президент США Дональд Трамп.

Американский лидер отметил, что Шанахан решил не выдвигать кандидатуру на пост министра обороны, так как хочет посвящать больше времени семье.

Шанахан возглавил Пентагон 1 января. До него эту должность в течение двух лет занимал Джеймс Мэттис.

Эспер родился в 1963 году, а уже с 2000-х годов работал на ведущих должностях в руководстве страны. С 2002 по 2004 годы работал в администрации президента Джорджа Буша. С 2004 по 2006 годы занимал должность директора по вопросам национальной безопасности в Сенате США.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Министерстве обороны США приняли решение о выделении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил.

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