В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма

В Министерстве обороны США приняли решение о выделении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Пентагона.

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и общий объем помощи Украине в области безопасности с 2014 года составит 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Выделенные средства будут направлены на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

"США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конгрессе США внесли поправку в закон о финансировании Министерства обороны США, которая может позволить поставлять ракеты Украине.