RU  UA  EN

вторник, 18 июня
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.15
Меню
Политика

Голосование за лучший ресторан Киева

Новости

18 июня

22:55
В аэропорту Киева пассажиры взбунтовались и заблокировали терминал
22:24
В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма
21:50
В ЦИК заявили о невозможности участия арестованного экс-регионала в выборах
21:44
Украинский кикбоксер уничтожил россиянина в финале Кубка мира
21:20
Нужно поднимать страну: Тимошенко рассказала, зачем идет на выборы
21:05
"Карпаты" назвали имя главного тренера на следующий сезон
20:57
В Генштабе посчитали российские войска, которые угрожают Украине
20:26
Испанский клуб принял неожиданное решение по украинскому нападающему
20:26
В Киеве из-под земли забил новый "фонтан": фото и видео прорыва
19:55
Экокатастрофа на реке Рось: специалисты раскрыли уровень загрязнения
19:50
СМИ заподозрили депутата из окружения Порошенко в смене округа на выборах
19:50
Легкий летний салат: 3 простых рецепта для разгрузки
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В США решили передать Украине серьезную военную помощь: названа сумма

вторник, 18 июня 2019, 22:24
переглянути новину українською

В Министерстве обороны США приняли решение о выделении Украине помощи в размере 250 миллионов долларов на нужды Вооруженных сил.

Об этом сообщается в заявлении на сайте Пентагона.

"Это подтверждает давние оборонительные отношения между Соединенными Штатами и Украиной и общий объем помощи Украине в области безопасности с 2014 года составит 1,5 млрд долларов", - говорится в сообщении.

Выделенные средства будут направлены на покупку оборудования для поддержки текущих учебных программ и операций в рамках текущих усилий США по увеличению поддержки военно-морской пехоты Украины.

"США по-прежнему привержены оказанию помощи Украине в реализации положений закона о национальной безопасности", - говорится в заявлении Пентагона.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Конгрессе США внесли поправку в закон о финансировании Министерства обороны США, которая может позволить поставлять ракеты Украине.

Фотовзгляд

Все галереи
Как в Киев отметили двухлетие безвиза. Фоторепортаж с места события

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Путин ни при каких условиях не остановится перед целью покорения Украины - Ариана Ґиць

Двойное дно для Зеленского: что нужно знать о поездке президента в Европу

Не забиваешь ты, забивают тебе: о чем Зеленский должен говорить с Европой

Возвращение России в ПАСЕ: к чему готовиться Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: