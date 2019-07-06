Взводом армии США командует украинец родом из Черновцов: видео

В армии Соединенных Штатов Америки служит и добивается больших успехов юноша, родившийся в Украине, в городе Черновцы, сейчас он в звании старшего лейтенанта руководит взводом десантников.

Об этом говорится в видео на Facebook-странице News From People.

В короткометражном фильме рассказывается история жизни Украинской и показаны его нынешние успехи на военной службе. В США Богдан оказался, потому что его отец выиграл в лотерею Green card еще в 2001 году. Сейчас украинец служит в воздушно-десантных войсках США, а последние учения под юрисдикцией НАТО, в которых он принимал участие, прошли Болгарии.

"Это - Богдан Волянюк родом из Черновцов. Теперь он - старший лейтенант американской армии и руководит взводом", - пишут авторы видео.

Как сообщал "Апостроф", утром 4 июля в Одесский морской порт вошли все четыре корабля НАТО, которые несут боевое дежурство в Средиземном море: флагман постоянной группы SNMG2 канадский фрегат Toronto, британский эсминец D37 Duncan, а также турецкий фрегат F241 Turgutreis, и румынский корабль F221 Regele Ferdinand.