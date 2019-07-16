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В США представили боевой гибрид самолета и вертолета: видео

вторник, 16 июля 2019, 04:23
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Компании Skyworks Global и Scaled Composites из США представили проект винтокрыла VertiJet для армии.

Об этом пишет Jane’s.

Проект основан на наработках 2000-х годов для аппарата Heliplane - винтокрылый вертолет, который может быстро передвигаться горизонтально, закрыт из-за сильного шума, издаваемого всеми прототипами.

В Skyworks Global объявили, что VertiJet может быть использован для разведки боем, транспортировки грузов, наблюдения, сопровождения и в специальных операциях. Аппарат сможет выполнять вертикальные взлет и посадку как вертолет, висеть в воздухе и быстро перемещаться горизонтально. Для увеличения скорости его оснастят двумя турбореактивными двигателями. Предполагается, что винтокрыл сможет развивать скорость до 644 километров в час. Также предусмотрены четыре точки для оружия. Стоимость VertiJet – 6-8 млн долларов.

Как сообщал "Апостроф", ранее американские военные провели эксплуатационные испытания новой версии легендарного боевого вертолета Apache (Boeing AH-64E).

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